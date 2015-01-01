إمارة الجوف تنفي تخصيص إيميل لمكتب نائب أمير المنطقة لاستقبال الشكاوى
الجمعة 19/يوليه/2019 - 10:06 م
الفجر السعودي
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نفت إمارة منطقة الجوف، صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تخصيص إيميل لمكتب سمو نائب أمير منطقة الجوف لاستقبال الشكاوى والمقترحات وقضايا الفساد.
وقال المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان:" إن ما تم تداوله فيما يخص هذه الرسالة غير صحيح ولم يصدر عن إمارة المنطقة شيء بذلك".
وأكد أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف يحرصان على تلقي الملاحظات والاقتراحات والشكاوى من خلال استقبالهما للمواطنين والمواطنات بصفة يومية أثناء الدوام الرسمي والعمل على متابعة معاملات وقضايا المواطنين، أو عبر القنوات الرسمية، وشدد الحموان على عدم نشر وتداول مثل هذه الرسائل قبل أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.
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