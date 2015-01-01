باريس سان جيرمان يحبط مخطط برشلونة لضم نيمار

يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه، من أجل استعادة نجمه السابق نيمار جونيور دا سيلفا، من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الحالي.





‏ووفقًا لما ذكرته شبكة "ESPN" الأمريكية، فإنه في حال فشل البارسا في التعاقد مع نيمار، وبقي البرازيلي في باريس سان جيرمان، فإن الامتيازات الممنوحة لنيمار كنجم رئيسي للفريق ستنتهي.



