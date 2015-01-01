ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

باريس سان جيرمان يحبط مخطط برشلونة لضم نيمار

الجمعة 19/يوليه/2019 - 10:04 م
باريس سان جيرمان يحبط مخطط برشلونة لضم نيمار
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه، من أجل استعادة نجمه السابق نيمار جونيور دا سيلفا، من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الحالي. 

‏ووفقًا لما ذكرته شبكة "ESPN" الأمريكية، فإنه في حال فشل البارسا في التعاقد مع نيمار، وبقي البرازيلي في باريس سان جيرمان، فإن الامتيازات الممنوحة لنيمار كنجم رئيسي للفريق ستنتهي. 

الجدير بالذكر ان ‏المشكلة التي يعرفها باريس سان جيرمان، هي أن البارسا لا يملك الأموال في صندوق التعاقدات حاليا، من اجل التوقيع مع نيمار، ولكن الـ PSG لا يزال ينتظر.
Advertisements
المزيد عن: نيمار وباريس نيمار الى برشلونة صفقات الميركاتو الصيفي باريس سان جيرمان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
1
x
21:00
0
السنغال