باريس سان جيرمان يحبط مخطط برشلونة لضم نيمار
الجمعة 19/يوليه/2019 - 10:04 م
عمر عبدالعزيز
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يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه، من أجل استعادة نجمه السابق نيمار جونيور دا سيلفا، من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الحالي.
ووفقًا لما ذكرته شبكة "ESPN" الأمريكية، فإنه في حال فشل البارسا في التعاقد مع نيمار، وبقي البرازيلي في باريس سان جيرمان، فإن الامتيازات الممنوحة لنيمار كنجم رئيسي للفريق ستنتهي.
الجدير بالذكر ان المشكلة التي يعرفها باريس سان جيرمان، هي أن البارسا لا يملك الأموال في صندوق التعاقدات حاليا، من اجل التوقيع مع نيمار، ولكن الـ PSG لا يزال ينتظر.
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