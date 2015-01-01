ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ريبيري يحضر موقعة الجزائر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية

الجمعة 19/يوليه/2019 - 10:03 م
ريبيري يحضر موقعة الجزائر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
دخل الفرنسي فرانك ريبيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، إلى ملعب مباراة الجزائر والسنغال في نهائي الأمم الإفريقية.


وجاء دخول ريبيري بعد شوطين المباراة، بعد أن قامت قوات الأمن المسئولة عن تأمين ملعب القاهرة الدولي، بمنعه من الدخول وإبنته بحجة وصوله إلى ملعب المباراة متأخرا، وهو ما يخالف تعليمات اللجنة المنظمة للبطولة.


ويتقدم حاليا المنتخب الجزائري بهدف دون رد على السنغال، في نهائي بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
1
x
21:00
0
السنغال