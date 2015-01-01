ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مسؤول إماراتي: الناقلة "رياح لم يسمح لها بالتحميل أو التفريغ في موانئ الدولة

الجمعة 19/يوليه/2019 - 10:03 م
مسؤول إماراتي: الناقلة رياح لم يسمح لها بالتحميل أو التفريغ في موانئ الدولة
ارشيفية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
كشف مصدر مسؤول بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، اليوم الجمعة، أن ناقلة النفط "رياح" التي تحمل علم بنما، لم تكن تحمل على متنها أي مواطن إماراتي.

وأضاف المصدر أن الناقلة ليست مملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لكنها كانت ترسو في بعض الأحيان في مياه الإمارات العربية المتحدة ولم يُسمح لها أبداً بالتحميل أو التفريغ نظراً لأن عمرها كان يتجاوز 25 عاماً.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع لائحة الشروط الصادرة عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات العربية المتحدة في ما يتعلق بعمليات نقل النفط ومشتقاته.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
1
x
21:00
0
السنغال