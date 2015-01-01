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القيادة تعزي رئيس الأرجنتين في وفاة الرئيس الأسبق

الجمعة 19/يوليه/2019 - 09:57 م
القيادة تعزي رئيس الأرجنتين في وفاة الرئيس الأسبق
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الفجر السعودي
 
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تعزية ومواساة لفخامة الرئيس موريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين في وفاة الرئيس فرناندو دي لاروا رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق.


وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة فخامة الرئيس فرناندو دي لاروا رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تعزية ومواساة لفخامة الرئيس موريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين في وفاة الرئيس فرناندو دي لاروا رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق.


وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس فرناندو دي لاروا رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

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