نبيل الحلفاوي عن "وأدينا النهاردة": "بالغة العذوبة والرقة"
الجمعة 19/يوليه/2019 - 09:59 م
شيماء عطية
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أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بأغنية "وأدينا النهاردة" والتي قدمتها الفنانة دنيا سمير غانم في حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية مساء اليوم الجمعة.
وغرد "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أغنية دنيا بالغة العذوبة والرقة والتأثير.. مست الروح والقلب.
ومن حقنا تماما أن نفخر بما حققناه. غسلت مرارة الخروج المبكر.
من قال إن مصر ليست في النهائي؟
المعدن المصري النفيس يعلن عن نفسه أمام العالم الأجمع.".
أغنية "وأدينا النهاردة"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.
يذكر أن دنيا سمير غانم تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة".
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