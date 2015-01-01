ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

‫نبيل الحلفاوي عن "وأدينا النهاردة": "بالغة العذوبة والرقة"‬

الجمعة 19/يوليه/2019 - 09:59 م
‫نبيل الحلفاوي عن وأدينا النهاردة: بالغة العذوبة والرقة‬
‫نبيل الحلفاوي
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements
‫أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بأغنية "وأدينا النهاردة" والتي قدمتها الفنانة دنيا سمير غانم في حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية مساء اليوم الجمعة.‬

وغرد "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أغنية دنيا بالغة العذوبة والرقة والتأثير.. مست الروح والقلب.‬
‫ومن حقنا تماما أن نفخر بما حققناه. غسلت مرارة الخروج المبكر.‬

‫من قال إن مصر ليست في النهائي؟‬
‫المعدن المصري النفيس يعلن عن نفسه أمام العالم الأجمع.".‬

أغنية "وأدينا النهاردة"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.

يذكر أن دنيا سمير غانم تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة".

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بطولة الامم بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
1
x
21:00
0
السنغال