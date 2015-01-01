‫نبيل الحلفاوي عن "وأدينا النهاردة": "بالغة العذوبة والرقة"‬

‫أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بأغنية "وأدينا النهاردة" والتي قدمتها الفنانة دنيا سمير غانم في حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية مساء اليوم الجمعة.‬

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وغرد "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أغنية دنيا بالغة العذوبة والرقة والتأثير.. مست الروح والقلب.‬

‫ومن حقنا تماما أن نفخر بما حققناه. غسلت مرارة الخروج المبكر.‬





‫من قال إن مصر ليست في النهائي؟‬

‫المعدن المصري النفيس يعلن عن نفسه أمام العالم الأجمع.".‬





أغنية "وأدينا النهاردة"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.





يذكر أن دنيا سمير غانم تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة".



