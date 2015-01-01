ندوة للتوعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بنادي نقابة المهندسين (صور)





أقامت اليوم الجمعة، مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، ندوة توعوية بنادي نقابة المهندسين فرع البحر الأعظم، جاءت الجولة ضمن جولات فريق بهية التوعوي العديدة في مختلف الأماكن لتوعية السيدات بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.حضر الندوة المهندس إيهاب منصور بسطاوي، رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندسه مروه خضر البرعى، نائب رئيس مجلس اداره نادى المهندسين البحر الاعظم، ومن بهية حضر الدكتورة سارة زيتون، استشارى جراحه اوارم الثدى، وعدد كبير من عضوات النادي اللاتي حرصن علي الحضور ليعرفوا أكثر عن سرطان الثدي.تناولت الندوة أهم أعراض الإصابة بسرطان الثدي وضرورة الكشف المبكر وأهم الأخطاء الشائعة والمتداولة وأيضًا نصائح عامة ذكرتها الدكتورة سارة لتقليل نسب الإصابة بالمرض.