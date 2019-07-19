نهائي can 2019 مباراة اعتلاء العرش بث مباشر مباراة الجزائر والسنغال حفل Finale مشاهدة beIN Match لايف بدون تقطيع اليوم

مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال اليوم الجمعة 19-7-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة من العيار الثقيل، عندما يواجه المنتخب الجزائري نظيره منتخب السنغال، اليوم الجمعة، في مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام نسختها الحالية في مصر.









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ويسعى رجال جمال بالماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء، للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، لتكون المرة الثانية في تاريخ الجزائر بعد المرة الأولى التي كانت خلال نسخة 1990، بينما يهدف منتخب أسود التيرانجا بقيادة أليو سيسيه إلى تحقيق المجد والإنضمام للمتوّجين باللقب القاري الغالي، بعد محاولة أولى فاشلة حين بلغوا النهائي عام 2002 وخسر أمام الكاميرون بركلات الترجيح.









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سوف تنطلق احداث مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 بين الجزائر والسنغال، اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر، الثامنة مساءًا بتوقيت الجزائر وتونس، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.









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من المقرر أن يذاع نهائي كأس الأمم الإفريقية بين الجزائر والسنغال، من خلال البث الفضائي لقناتي بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان وبي إن سبورتس ماكس إتش دي تو beIN SPORTS MAX HD1 و beIN SPORTS MAX HD2 ، كما ستذاع المباراة من خلال البث الأرضي للتلفزيون المصري عبر قناة تايم سبورتس time sports .









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من المتوقع أن يبدأ المنتخب الجزائري مواجهة السنغال بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: رايس مبولحي، خط الدفاع: رامي بن سبعيني - جمال بن العمري - عيسى ماندي - مهدي زفان، الوسط الدفاعي: عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر، الوسط الهجومي: يوسف بلايلي - سفيان فيجولي - رياض محرز، الهجوم الصريح: بغداد بونجاح.









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بينما سيكون التشكيل المتوقع للسنغال، أمام الجزائر على النحو التالي: حراسة المرمى: ألفريد جوميس، خط الدفاع: يوسف سابالي - ساليف ساني - شيخو كوياتي - لاميني جاساما، خط الوسط الدفاعي: بادو ندياي - إدريسا جاي، خط الوسط الهجومي: ساديو ماني - هنري سايفيت - إسماعيلا سار، الهجوم الصريح: مباي نيانج.



