مفاجأة.. الهلال يعلن توقف المفاوضات مع عموري في بيان رسمي

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي منذ قليل، في بيان رسمي عن موقفه من المفاوضات مع اللاعب "عمر عبد الرحمن عموري" لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر نادي الهلال البيان عبر صفحاته الرسمية على موقعه الرسمي وعبر صفحاته على مواقع السوشيال ميديا:

"تود إدارة النادي أن توضح لجماهير الهلال وكافة المتابعين جميع التفاصيل المتعلقة بمفاوضات النادي مع اللاعب "عمر عبد الرحمن"؛ لتجديد عقده مع النادي، حيث أولت منذ تسلمها مهام العمل في النادي اهتمامًا بملف تجديد عقده بعد التأكد من جاهزيته الطبية، وموافقة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم".

" بدأت أولى خطوات الإدارة في هذا الملف باجتماع مع ممثل اللاعب "عمر عبد الرحمن"، الأستاذ "نادر المرزوقي" في الرياض بعد عودة اللاعبين من إجازتهم الموسمية، حيث اشترط اللاعب تجديد عقده قبل المغادرة مع الفريق إلى المعسكر الخارجي في النمسا، رغم تبقي فترة أكثر من شهر على نهاية عقده الحالي، وأبدت الإدارة تمسكها بتجديد عقد اللاعب بموافقة الجهاز الفني، شريطة اجتيازه الاختيارات الطبية، وتم الاتفاق حينها على إرجاء المفاوضات إلى حين إجراء اللاعب الاختبارات الطبية في "مركز فيفا الطبي" في دبي؛ بعد أن ينهي مواعيده العلاجية مع الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية في الركبة "رامون كوجات" في برشلونة، وذلك كإجراء متبع في كل تعاقد جديد وحرصًا من الإدارة على التأكد من حالته الطبية والبدنية بعد الرباط الصليبي الذي تعرض له اللاعب للمرة الثالثة".

وذكرت إدارة نادي الهلال السعودي، بأنه قد قدم عرض رسمي إلى "عمر بن عبد الرحمن"، ولكن وضعت شرط بأن يجتاز اللاعب الفحوصات الطبية، وبعدها بيوم وصل طلب زيادة القيمة المالية والمدة بعد أن تجاوز اللاعب الاختبارات الطبية بنجاح، وطلبت الرد عليها خلال فترة معينة، وقد مضت هذه الفترة دون أن يتم الرد على عرض إدارة الهلال، وبناءًا عليه قد قررت الإدارة وقف المفاوضات بالكامل مع عمر عبد الرحمن، مقدمة شكرها وتقديرها للاعب على الفترة التي قضاها في النادي.