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أمريكا تتوعد بإسقاط أي طائرة مسيرة إيرانية تقترب من سفنها

الجمعة 19/يوليه/2019 - 08:12 م
أمريكا تتوعد بإسقاط أي طائرة مسيرة إيرانية تقترب من سفنها
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وكالات
 
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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستدمر أي طائرات إيرانية مسيرة تحلق على مقربة من سفنها، وأضاف أن بلاده لديها أيضاً "دليل واضح" على أنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية أمس الخميس.




وقال المسؤول للصحفيين في إفادة، "إذا حلقت (أي طائرة) على مسافة أقرب من اللازم من سفننا سنستمر في إسقاطها". 

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