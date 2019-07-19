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‫أحلام مستغانمي: "لا أحب الكرة بل أحب الجزائر" ‬

الجمعة 19/يوليه/2019 - 08:40 م
‫أحلام مستغانمي: لا أحب الكرة بل أحب الجزائر ‬
‫أحلام مستغانمي
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شيماء عطية
 
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أكدت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، أنها ليست من عشاق كرة القدم لكنها تحب بلدها الجزائر وتشجعه في مباراته اليوم أمام نظيره السنغالي في ختام بطولة أمم إفريقيا والتي تستضيفها مصر.‬
وغردت "أحلام" عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "قبل أن أنسحب لمتابعة مباراة كتيبة الخضر الأشاوس، أعترف أنني لا أحب الكرة بل أحب الجزائر .

‫نريد نصرًا كاسحا يغيظ الأعداء ويبهج الأحبة، لكن أيا كانت النتيجة لقد فزنا بكأس المحبة في استفتاء الشعوب العربية ونجحنا في توحيد نبض هذه الأمة "شكرا لمصر وتونس والمغرب ولإخوتنا جميعا".‬
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