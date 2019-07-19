"التضامن" تكشف تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد (فيديو)
الجمعة 19/يوليه/2019 - 08:20 م
أمنية فوزي
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كشف عمرو محمد حسن، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتأمينات، تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، مؤكدًا أن القانون يحافظ على حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين الحاليين.
وأضاف "حسن"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "شائعات وحقائق"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أنه لن يتم استبعاد أي مستحق للمعاش، موضحًا أن الفئات المستحقة هي؛ الأرملة، والأرمل، والأولاد بنات وبنين، والإخوة والأخوات، والوالدين.
وأشار إلى أن القانون يستهدف إصلاح لنظام التأمين الاجتماعي وتحقيق استدامة مالية للنظام، مؤكدًا أن القانون الجديد به نفس الحقوق والمستحقين والفئات الموجودة في القانون القديم، وأي حديث آخر مجرد شائعات.
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