"وجبة أرز" تتسبب في تسمم ٢١ شخص من أسرة واحدة بالمنيا
الجمعة 19/يوليه/2019 - 08:18 م
أحمد الخميسي
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أصيب مساء اليوم الجمعة، 21 شخصا بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس أقصى جنوب محافظة المنيا، بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة غذاء فاسدة.
تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير البحث الجنائي، بوصول 21 شخصا من عائلة واحدة بقرية دلجا، إلى مستشفى ديرمواس مصابون باشتباه تسمم.
بتوقيع الكشف الطبي عليهم، تبين إصابتهم بحالات تسمم متوسطة، إثر تناولهم وجبة غذاء فاسد، وتم اجراء الفحوصات الطبية والتعامل معهم سريعا، وجاري خروج بعض الحالات.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وإخطرت النيابة لتولي التحقيق.
تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير البحث الجنائي، بوصول 21 شخصا من عائلة واحدة بقرية دلجا، إلى مستشفى ديرمواس مصابون باشتباه تسمم.
بتوقيع الكشف الطبي عليهم، تبين إصابتهم بحالات تسمم متوسطة، إثر تناولهم وجبة غذاء فاسد، وتم اجراء الفحوصات الطبية والتعامل معهم سريعا، وجاري خروج بعض الحالات.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وإخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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