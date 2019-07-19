نهاية رائعة للكان 2019.. ألبوم صور حفل ختام بطولة الأمم الإفريقية بعدسة الفجر الرياضي

حرصت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية على تقديم صورة مشرفة ورائعة في ختام منافسات كان 2019، والتي أقيمت على الأراضي المصرية في الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري.

ويلتقي منتخب الجزائر بعد قليل مع نظيره السنغالي على ملعب القاهرة الدولي في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019.