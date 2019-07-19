بملابس عارية.. الفنانة تركية "اصلي" تقدم رقص شرقي على أنغام "لأ لأ" (فيديو)
الجمعة 19/يوليه/2019 - 08:25 م
الفجر الفني
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيدية للفنانة التركية ديميت أوزدمير، التي اشتهرت عربيا باسم "أصلي" وهي ترقص شرقي على أنغام "لأ لأ".
الفيديو من كواليس تصوير المسلسل التركي "الطائر المبكر" الذي يلقى نجاحا في تركيا، كما يشاهده الجمهور العربي عبر الإنترنت.
يذكر أن ديميت أوزدمير نالت شهرتها عربيا بعد عرض المسلسل التركي "صدفة" عبر قناة MBC.
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