رابط KORA ON: يلا كورة مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر FINAL ALGERIA يلا شوت BEIN SPORTS المجانية

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وتحرص الجماهير العربية والجزائرية بشكل خاص على متابعة لقاء منتخب الجزائر والسنغال اليوم الجمعة الموافق 19-7-2019 ولذلك نقدم من خلال موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر كورة ستار رابط سريع ضمن اهم مباريات اليوم في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.













مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر لحظة بلحظة



مشاهدة جميع مباريات الجزائر اليوم ومن المقرر بدء مباراة الجزائر والسنغال اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية وسيتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي بجانب شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية على قناة بي إن سبورت ماكس المخصصة في نقل البطولة، لايف مشاهدة مباراة الجزائر ضد السنغال كورة أونلاين جودة عالية.









تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام السنغال:

في حراسة المرمى : رايس مبولحي.

في خط الدفاع : جمال الدين بلعمري – عيسى ماندي – مهدي زفان – رامي بن سبعيني.

في خط الوسط : عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر و سفيان فيغولي.

في خط الهجوم : يوسف بلايلي – رياض محرز و بغداد بونجاح.





تشكيلة السنغال المتوقعة أمام الجزائر:

في حراسة المرمى : ألفريد جوميس.

في خط الدفاع : ساليف ساني – شيخو كوياتيه – لامين جاساما و يوسف سابالي.

في خط الوسط : هنري سايفيت – بادو نداي – ادريسا جوييه.

في خط الهجوم : ساديو ماني – اسماعيلا سار و مبابي نيانج.





وتلمح التقارير أن المنتخب الجزائري هو الأقرب لحصد البطولة على الرغم من صعوبة اللقاء ولكن بالنظر لمباراة المنتخبين في دور المجموعات سنجد أن المنتخب الجزائري نجح في الفوز على السنغال بهدف نظيف وصعد من دور المجموعات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط فيما صعد منتخب السنغال برصيد 6 نقاط، مشاهدة مباراة الجزائر ضد السنغال في نهائي بطولة إفريقيا اليوم الجمعة رابط يلا شوت حصري مجاناً يوتيوب لايف.