مقتل جندي تركي وإصابة 6 في عملية أمنية بشمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية، إن جندياً تركياً قتل وأصيب 6 آخرون اليوم الجمعة، في عملية أمنية بشمال العراق شهدت اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور.





وشن الجيش التركي الأسبوع الماضي ما وصفه بأنه المرحلة الثانية من حملة أمنية أطلق عليها اسم "عملية المخلب" في شمال العراق.



وبدأت تلك الحملة للمرة الأولى في 27 مايو في منطقة هاكورك في شمال العراق مستهدفة حزب العمال الكردستاني بالمدفعية والقصف الجوي إضافة إلى القوات الخاصة.





وتنشط عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق خاصة في منطقة قنديل الواقعة جنوبي هاكورك. وقالت أنقرة إن "عملية المخلب" تهدف لتدمير ملاجئ وكهوف يستخدمها الحزب و"تحييد" أفراده.



ويستخدم لفظ تحييد في العادة للإشارة إلى القتل لكن يمكن استخدامه أيضاً للإشارة إلى الإصابة أو الأسر.





وشنت تركيا ضربات جوية متكررة على المنطقة لكن الحملة الجارية حالياً شملت قصفاً بالمدفعية وعمليات برية.

وقالت وزارة الدفاع، إن عنصرين من حزب العمال الكردستاني قتلا في ضربات جوية في شمال العراق اليوم الجمعة، في عملية منفصلة.





وكانت الوزارة قد أعلنت يوم الإثنين، إن إجمالي من "حيدتهم" من حزب العمال الكردستاني في هجومين ضمن عملية المخلب منذ 27 مايو بلغ 71 فرداً.





وقال مصدر أمني، إن جندياً تركياً آخر قتل في هجوم بصاروخ نفذه حزب العمال الكردستاني اليوم الجمعة في إقليم بدليس شرق تركيا وأضاف أن شخصين آخرين أصيبا.