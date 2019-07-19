رسميا.. عملاق فرنسا يطلب التعاقد مع محمود تريزيجيه

قالت تقارير صحفية فرنسية ، إن نادي سانت إتيان الفرنسي قد دخل في مفاوضات قوية مع إدارة قاسم باشا التركي للحصول على خدمات لاعب منتخب مصر "محمود حسن تريزيجية" خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح موقع "le10sport" الفرنسي بأن تريزيجيه قد أصبح واحد من المطلوبين قبل إدارة سانت إيتيان في هذه الفترة بعدما تحصل النادي الفرنسي على نحو 30 مليون يورو جراء صفقة بيع اللاعب وليام سليبا إلى صفوف نادي أرسنال الإنجليزي خلال الساعات الماضية.

وأشارت الموقع الفرنسي، بأن سانت إيتيان ليس هو النادي الوحيد لذي يريد الحصول على خدمات محمود حسن تريزيجية، بل هناك أندية أخرى تريد التعاقد مع لاعب منتخب مصر، وعلى رأسها آستون فيلا الإنجليزي، وكذلك نادي سامبدوريا الإيطالي.

يذكر بأن نادي سانت إيتيان يعد من أعرق الأندية في فرنسا، وهو النادي الأكثر تتويجًا ببطولة الدوري في فرنسا حتى هذه اللحظة، ويأتي من خلفه مارسيليا وأولمبيك ليون وباريس سان جيرمان.