ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمريكا تهدد إيران: سننشر فيديو إسقاط "الدرون"

الجمعة 19/يوليه/2019 - 08:04 م
أمريكا تهدد إيران: سننشر فيديو إسقاط الدرون
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

هدد مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، بتدمير أي طائرة إيرانية تقترب من السفن الأمريكية في مضيق هرمز، وفقًا لقناة "العربية".

وأكد البيت الأبيض أنه سينشر فيديو إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية، معتبرًا أن رواية طهران بشأنها غير صحيحة.

في حين قالت إيران: إنها تستطيع تقديم صور تناقض تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن سفينة حربية امريكية دمرت طائرة إيرانية بالقرب من الخليج العربي، بعدما هددت السفينة.

ويذكر أن مضيق هرمز يقع عند مصب الخليج العربي، وهو ممر لخُمْس جميع صادرات النفط الخام العالمية، وخطر اندلاع حرب هناك بين إيران والولايات المتحدة غير مستبعد.

Advertisements
المزيد عن: تهديد الدرون إيران أمريكا إسقاط
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
-
x
21:00
-
السنغال