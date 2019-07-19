أمريكا تهدد إيران: سننشر فيديو إسقاط "الدرون"

هدد مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، بتدمير أي طائرة إيرانية تقترب من السفن الأمريكية في مضيق هرمز، وفقًا لقناة "العربية".

وأكد البيت الأبيض أنه سينشر فيديو إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية، معتبرًا أن رواية طهران بشأنها غير صحيحة.

في حين قالت إيران: إنها تستطيع تقديم صور تناقض تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن سفينة حربية امريكية دمرت طائرة إيرانية بالقرب من الخليج العربي، بعدما هددت السفينة.

ويذكر أن مضيق هرمز يقع عند مصب الخليج العربي، وهو ممر لخُمْس جميع صادرات النفط الخام العالمية، وخطر اندلاع حرب هناك بين إيران والولايات المتحدة غير مستبعد.