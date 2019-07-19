bein مجانا: بث مباشر مباراة الجزائر والسنغال يلا شوت time sport كورة ستار كورة لايف رابط الجزائر GOAL Feghouli

رابط مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر كورة اون لاين، شاهد الان مباراة الجزائر والسنغال اليوم في نهائي كاس الامم الافريقية 2019 توتال المقامة حاليا في مصر، وقدم الفريقين خلال البطولة أداء أكثر من رائع حيث حقق منتخب الجزائر الفوز في كل مباراياته ما عدا لقاء وحيد انتهى بنتيجة التعادل أمام كوت ديفوار وحسمه محاربي الصحراء بضربات الجزاء ، وفي المقابل حقق منتخب السنغال الفوز في كل مباراياته ما عدا الهزيمة في دور المجموعات أمام منتخب الجزائر.





موعد مباراة الجزائر والسنغال بث مباشركول كورة والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة الجزائر ضد السنغال في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت عُمان، والثامنة بتوقيت الجزائر وتونس، والثامنة بتوقيت المغرب، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناتي بي ان سبورت ، و قناة تايم سبورت المصرية .





تشكيل الجزائر المتوقع أمام السنغال :-

حراسة المرمي: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – مهدي زفان.

خط الوسط: عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – سفيان فيجولي.

خط الهجوم: يوسف بلايلي – رياض محرز – بغداد بونجاح.





تشكيل السنغال المتوقع أمام الجزائر:-

حراسة المرمى: ألفريد جوميز.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، شيخو كوياتي، لامين جاساما، يوسف سابالي.

خط الوسط: ادريسا جاي، بابي اليون ندياي، هنري سايفت.

خط الهجوم: كايتا بالدي، ساديو ماني، مباي نيانج.





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