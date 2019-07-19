HD يلا Algeria Final شووت مشاهدة مباراة الجوائر والسنغال كورة لايف رابط final Algeria VS Senegalمحاربي الصحراء

يقدم الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر كوة لايف ، في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، وصعد المنتخب الجزائري لنهائي البطولة بعد تخطيه منتخب نيجيريا في الدور نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، وفي المقابل صعد السنغال في دور نصف النهائي على حساب تونس بهدف دون رد.









موعد مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر يلا شوت بلس والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة الجزائر ضد السنغال في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت عُمان، والثامنة بتوقيت الجزائر وتونس، والثامنة بتوقيت المغرب، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناتي بي ان سبورت ، و قناة تايم سبورت المصرية .









تشكيل الجزائر المتوقع أمام السنغال :-

حراسة المرمي: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – مهدي زفان.

خط الوسط: عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – سفيان فيجولي.

خط الهجوم: يوسف بلايلي – رياض محرز – بغداد بونجاح.









تشكيل السنغال المتوقع أمام الجزائر:-

حراسة المرمى: ألفريد جوميز.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، شيخو كوياتي، لامين جاساما، يوسف سابالي.

خط الوسط: ادريسا جاي، بابي اليون ندياي، هنري سايفت.

خط الهجوم: كايتا بالدي، ساديو ماني، مباي نيانج.









مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر كورة اون لاين

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