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عاجل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن مصادرة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

الجمعة 19/يوليه/2019 - 08:00 م
عاجل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن مصادرة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز
ارشيفية
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أحمد مرعي
 
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أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، فيما أكدت وزارة الدفاع البريطانية، أنها تسعى بشكل عاجل لمعرفة حقيقة تحرك ناقلة بريطانية نحو المياه الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة واثقة من أن قواتها أسقطت طائرة إيرانية مسيرة، متعهدًا بالرد على أي استفزازات من قبل إيران.

وكذب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، الرواية الإيرانية عن عدم إسقاط طائرتها المسيرة، قائلًا، إنها «غير صحيحة».

وقال البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم، إنه سينشر فيديو لإسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية، وهدد مسؤول أمريكي بإسقاط أي طائرة إيرانية تقترب من السفن الأمريكية في مضيق هرمز.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قال اليوم الجمعة، إنه سينشر قريبًا صورًا التقطتها الطائرة المسيرة التابعة للقوة الجوفضائية للحرس عن السفينة الحربية الأمريكية، التي زعمت انها أسقطت هذه الطائرة المسيرة، واصفًا هذا الزعم بأنه مثير للسخرية.
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المزيد عن: ناقلة النفط منظمات الحرس الثوري مضيق هرمز بريطانيا إيران
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