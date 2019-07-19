عاجل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن مصادرة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز
الجمعة 19/يوليه/2019 - 08:00 م
أحمد مرعي
Advertisements
Advertisements
أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، فيما أكدت وزارة الدفاع البريطانية، أنها تسعى بشكل عاجل لمعرفة حقيقة تحرك ناقلة بريطانية نحو المياه الإيرانية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة واثقة من أن قواتها أسقطت طائرة إيرانية مسيرة، متعهدًا بالرد على أي استفزازات من قبل إيران.
وكذب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، الرواية الإيرانية عن عدم إسقاط طائرتها المسيرة، قائلًا، إنها «غير صحيحة».
وقال البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم، إنه سينشر فيديو لإسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية، وهدد مسؤول أمريكي بإسقاط أي طائرة إيرانية تقترب من السفن الأمريكية في مضيق هرمز.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قال اليوم الجمعة، إنه سينشر قريبًا صورًا التقطتها الطائرة المسيرة التابعة للقوة الجوفضائية للحرس عن السفينة الحربية الأمريكية، التي زعمت انها أسقطت هذه الطائرة المسيرة، واصفًا هذا الزعم بأنه مثير للسخرية.
Advertisements
المزيد عن: ناقلة النفط منظمات الحرس الثوري مضيق هرمز بريطانيا إيران
- عاجل.. مسؤول بالدفاع الأمريكية: 5 قوارب إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز أمس
- عاجل.. مصادر: إيران حاولت احتجاز ناقلة نفط بريطانية
- الحرس الإيراني ينفي أي مواجهة في الخليج
- بريطانيا تؤكد: قوارب إيرانية حاولت احتجاز ناقلتنا في هرمز
- أول تعليق للحرس الثوري الإيراني على فشل توقيف ناقلة نفط بريطانية في الخليج
- وزير الخارجية الإيراني: ادعاءات لندن حول توقيف ناقلة نفط بريطانية "لا قيمة لها"
- الحرس الثوري: سنعلن لاحقًا عن الرد على احتجاز الناقلة
- إيران في مهب الريح.. اشتعال صراع الناقلات بين طهران والغرب في مضيق هرمز؟
- بريطانيا "قلقة" من التصرفات الإيرانية.. وتدعو لعدم التصعيد
- "تهديدات الحرس الثوري".. ردود الأفعال حول احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية بمضيق هرمز