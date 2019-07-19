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حساب المواطن يوضح ما هو "الحد المانع"

الجمعة 19/يوليه/2019 - 07:59 م
حساب المواطن يوضح ما هو الحد المانع
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الفجر السعودي
 
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أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، معنى الحد المانع ومتى يتم تخطيه.

وكان ورد لحساب المواطن سؤال من مواطن يقول أن شقيقته تم رفض انضمامها إلى الحساب لأنها غير مستحقة وراتبها 7 آلاف ريال ، قائلا هل هكذا تخطت الحد المانع للحصول على الدعم ؟.

وقال الحساب: "بناءً على إجمالي دخلها كفرد مستقل تجاوزت الحد المانع من الحصول على الدعم، وفي حالة طرأ تعديل على البيانات لديها يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال الحساب والتعديل على البيانات ليتم دراستها ودراسة استحقاقها مرة أخرى".

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