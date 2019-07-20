نشرة أخبار منتصف الليل.. الجزائر تتوج بكأس إفريقيا بعد غياب 29 عامًا

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ إصابات في انفجار بمصنع للغاز وسط الصين، وميركل تعرب عن قلقها من التوترات في الخليج العربي.

"الأوقاف": مشروع صكوك الأضاحي يصب في مصلحة الفقير

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا اليوم الجمعة بقيادات الدعوة ومديري الإدارات، وذلك بقاعة الاجتماعات بمحافظة القاهرة.

إصابات في انفجار بمصنع للغاز وسط الصين

وقع انفجار اليوم الجمعة في مصنع للغاز بمدينة "ييما" بمقاطعة "خنان" وسط الصين، ما تسبب في إصابات متعددة.

ميركل تعرب عن قلقها من التوترات في الخليج العربي

اعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الجمعة عن قلق حكومة بلادها من التوترات التي تشهدها منطقة الخليج العربي.





عقدوا العزم أن تحيا الجزائر.. محاربو الصحراء أبطالًا لأمم إفريقيا بالفوز على السنغال بهدف "بونجاح"

توج منتخب الجزائر بلقب بطولة أمم إفريقيا قي نستختها الثانية والثلاثين وللمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على السنغال بهدف نظيف في المباراة النهائية والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بحضور عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وعبد القادر بن صالح رئيس الجزائر وجيانو إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأحمد أحمد رئيس الـ"كاف" والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري.



