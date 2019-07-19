المصري المعتدى عليه بـ رومانيا: "لو إرهابي مش هيعملوا معايا كده"
الجمعة 19/يوليه/2019 - 08:06 م
هدى عبدالرازق
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كشف حسن سلامة، المواطن المصري المعتدى عليه هو وزوجته على متن طائرة رومانية، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن ما حدث معه وأسرته قمة العنصرية.
وأشار "سلامة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه صعد إلى الطائرة ومعه زوجته ونجله، وكان هناك مقعدين بجانب بعضهما ومقعد بمفرده، لافتا إلى أن مضيفة الطيران طلبت من زوجته أن تضع شنطة يدها في مكان بعيد عنها.
وأضاف أن زوجته أخبرت المضيفة أنها لا تتحدث الإنجليزية، وتتحدث فقط الفرنسية، فانزعجت المضيفة، وردت عليها: "طالما مش بتتكلمي إنجليزي متقعديش على الكرسي ده... فضحكنا كلنا"، فغضبت المضيفة من ضحكنا، وفوجئنا أنها أحضرت الشرطة، منوهًا بأن المضيفة قالت أنه مخرج طوارىء وبالفعل غادروا المقعد.
وقال إن الشرطة أخبرتهم أن هناك أوامر من قائد الطائرة بالنزول من الطائرة، وزوجته أصيبت بغيبوبة سكر، مضيفا: "خدوني في غرفة لمدة ساعتين وبعدها ودوني لزوجتي في مكان أشبه بعيادة، وكشفوا عليا"، منوهًا بأن جسمه كان مليىء بالكدمات، وبعد فترة أفرجوا عنهم، معقبا: "لو إرهابي مش هيعملوا معايا كده".
وتابع أن وزيرة الهجرة اتصلت به، ووعدته بأنها لن تترك حقه وحق أولاده، مشيدًا بموقف رئيس الجالية المصرية معه.
وأشار "سلامة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه صعد إلى الطائرة ومعه زوجته ونجله، وكان هناك مقعدين بجانب بعضهما ومقعد بمفرده، لافتا إلى أن مضيفة الطيران طلبت من زوجته أن تضع شنطة يدها في مكان بعيد عنها.
وأضاف أن زوجته أخبرت المضيفة أنها لا تتحدث الإنجليزية، وتتحدث فقط الفرنسية، فانزعجت المضيفة، وردت عليها: "طالما مش بتتكلمي إنجليزي متقعديش على الكرسي ده... فضحكنا كلنا"، فغضبت المضيفة من ضحكنا، وفوجئنا أنها أحضرت الشرطة، منوهًا بأن المضيفة قالت أنه مخرج طوارىء وبالفعل غادروا المقعد.
وقال إن الشرطة أخبرتهم أن هناك أوامر من قائد الطائرة بالنزول من الطائرة، وزوجته أصيبت بغيبوبة سكر، مضيفا: "خدوني في غرفة لمدة ساعتين وبعدها ودوني لزوجتي في مكان أشبه بعيادة، وكشفوا عليا"، منوهًا بأن جسمه كان مليىء بالكدمات، وبعد فترة أفرجوا عنهم، معقبا: "لو إرهابي مش هيعملوا معايا كده".
وتابع أن وزيرة الهجرة اتصلت به، ووعدته بأنها لن تترك حقه وحق أولاده، مشيدًا بموقف رئيس الجالية المصرية معه.
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