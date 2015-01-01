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وزير الشباب والرياضة : مصر نجحت بامتياز في تنظيم بطولة إفريقيا والقادم أفضل

الجمعة 19/يوليه/2019 - 06:16 م
وزير الشباب والرياضة : مصر نجحت بامتياز في تنظيم بطولة إفريقيا والقادم أفضل
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محمد الصو
 
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أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدور الجماهير المصرية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي احتضنتها مصر على مدار شهر كامل وأكد أن إلتزام الجماهير المصرية وحضورها في ملاعب البطولة في السويس والإسكندرية والاسماعيلية والقاهرة يعد من أهم عوامل نجاح البطولة .


كما أشاد بدور الدولة المصرية في التنظيم الاكثر من رائع وتذليل كافة العقبات أمام الوفود العربية والإفريقية وكذلك وسائل الإعلام الأجنبية .


وأختتم كلامه بقدر الدولة المصرية على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وهو ماستسعى إليه وزارة الشباب والرياضة مستقبلا .

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