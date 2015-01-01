نيكول سابا تستعد لأولى حفلاتها لصيف 2019 بالساحل الشمالي عقب تعافيها من آلام الرقبة

وقع الاختيار على النجمة اللبنانية نيكول سابا، لأحياء حفلا غنائيًا ضخمًا مساًء يوم الخميس القادم داخل "IVORY" المفضل لرواد الساحل الشمالي من نجوم مشاهير صيف 2019 وذلك داخل قرية هاسيندا .





يعد الحفل هو أولى السهرات التي تحيها نيكول سابا لصيف 2019 بمصر عقب تعافيها من آلام الرقبة حيث اعتادت منذ أعوام على احياء أكثر من حفل بأماكن متفرقة وبخاصة في الساحل الشمالي حيث تعد الأكثر طلبا نظرا لقدرتها على اضفاء حالة خاصة من البهجة والاستعراضات التي تتماشي مع حفلات الشواطئ التي يغلب علي جمهورها الشباب من مختلف الاعمار من محبي أغانيها.





علي جانب آخر تستعد نيكول لاطلاق أغنية جديدة تتكتم تفاصيلها لحين وضع اللمسات الاخيرة لها بالاضافة الى نيتها لخوض عمل درامي جديد حيث تقوم بقراءة أكثر من سيناريو لأختيار الفكرة الملائمة لظهورها بشكل مختلف عن أعمالها السابقة والتي كان آخرها الجزء الثاني من "الهيبة" مع تيم حسن.