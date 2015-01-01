"الأرصاد": طقس عطلة نهاية الأسبوع "ممتع جدًا"
الجمعة 19/يوليه/2019 - 06:05 م
رقية جمال
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إننا شهدنا انكسار درجات الحرارة اعتبارًا من الأمس، حيث بلغت درجات الحرارة 37 درجة على القاهرة بالأمس مع وجود نشاط خفيف للرياح مما أدي لشعورنا بتحسن في الأحوال الجوية، ويقلل من إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة.
وأكد "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن طقس عطلة نهاية الأسبوع اليوم وغدًا، ممتع جدًا خلال ساعات النهار والليل، منوهًا إلى أن الشبورة خلال الفترة القادمة لن تكون مؤثرة على الرؤية.
وأوضح، أن التحسن في الأحوال الجوية سوف يستمر حتى الأحد القادم على الأقل.
Advertisements
- "الأرصاد": تقلبات جوية لـ3 أشهر مع دخول الخريف (فيديو)
- الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء
- حالة طقس خلال الـ100 ساعة المقبلة.. الأرصاد تفجر مفاجآت وتفاصيل جديدة
- عاجل| الأرصاد الجوية تُعلن موعد إنكسار الموجة الحارة
- ننشر توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء بالمحافظات
- الأرصاد: حالة الطقس مستقرة حتى هذا الموعد
- عاجل.. "الأرصاد" تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر (فيديو)
- عاجل.. مدير مركز التنبؤات يحذر من طقس الأسبوع المقبل
- "الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
- "الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة