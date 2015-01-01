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"الأرصاد": طقس عطلة نهاية الأسبوع "ممتع جدًا"

الجمعة 19/يوليه/2019 - 06:05 م
الأرصاد: طقس عطلة نهاية الأسبوع ممتع جدًا
أرشيفية
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رقية جمال
 
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إننا شهدنا انكسار درجات الحرارة اعتبارًا من الأمس، حيث بلغت درجات الحرارة 37 درجة على القاهرة بالأمس مع وجود نشاط خفيف للرياح مما أدي لشعورنا بتحسن في الأحوال الجوية، ويقلل من إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة.

وأكد "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن طقس عطلة نهاية الأسبوع اليوم وغدًا، ممتع جدًا خلال ساعات النهار والليل، منوهًا إلى أن الشبورة خلال الفترة القادمة لن تكون مؤثرة على الرؤية.

وأوضح، أن التحسن في الأحوال الجوية سوف يستمر حتى الأحد القادم على الأقل.

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المزيد عن: مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية درجات الحرارة الدكتور محمود شاهين الأرصاد الجوية
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