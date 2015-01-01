النرويج: محادثات الحكومة والمعارضة الفنزويلية مستمرة فى أوسلو

قالت وزارة الخارجية النرويجية في وقت متأخر من مساء الخميس في بيان نادر بشأن التقدم المحرز في المحادثات، إن المحادثات بين حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارضة مستمرة في بربادوس.





وأوضحت الوزارة في البيان أنّ"ممثلو الجهات الفاعلة السياسية المركزية في فنزويلا يواصلون المفاوضات التي بدأت في أوسلو بهدف العمل بشكل مستمر وكفء قدر الإمكان".

استؤنفت المحادثات هذا الأسبوع لمحاولة إيجاد سبل لحل الأزمة السياسية في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.





واحتج زعيم المعارضة خوان غويدو بالدستور في يناير لتولي رئاسة مؤقتة منافسة بعد إعلان إعادة انتخاب مادورو في 2018 عملية احتيال، بينما يصفه مادورو بأنه دمية للولايات المتحدة ويلقي باللوم على مشاكل البلاد الاقتصادية في العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى إجباره على ترك منصبه.





وتعاني فنزويلا من الانكماش الاقتصادي المفرط في التضخم والذي أدى إلى سوء التغذية والمرض ودفع الهجرة الجماعية لأربعة ملايين مواطن.