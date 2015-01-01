برشلونة يرصد صفقة نارية من ألمانيا

يسعى نادي برشلونة الإسباني استمرار تعزيز صفوفه استعدادا للموسم المقبل، موجها أنظاره هذه المرة نحو مركز الظهير الأيسر والذي عاني منه في الموسم الماضي بتذبذب مستوى جوردي ألبا.









وظهر الظهير النمساوي ديفيد ألابا، لاعب نادي بايرن ميونخ، بصورة مفاجأة ضمن قائمة اهتمامات برشلونة لشغل هذا المركز في الموسم المقبل.





جاء رد بايرن ميونخ على اهتمام برشلونة أن اللاعب ليس للبيع في الانتقالات الحالية، ولكن الحقيقة أنه في حال وصل عرض تبلغ قيمته 50 مليون يورو إلى العملاق البافاري فإنه سيوافق على رحيل ألابا.





ويرغب بايرن ميونخ في استمرار تغير جلده بالكامل بعد رحيل ريبري وروبن بالإضافة إلى هوملز في الانتقالات الحالية، وهو ما قد يجعله يفكر في السماح برحيل ألابا ولكن بشرط الحصول على عرض مغري.





وأبرم برشلونة حتى هذه اللحظة ثلاث صفقات وهم أنطوان جريزمان، فرانكي دي يونج مع نيو، ولكن تستمر رغبته في تعزيز صفوفه استعدادا للمنافسة في الموسم المقبل.



