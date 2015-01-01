الحكومة اليمنية تحذر من تبعات قرار الحوثي بمصادرة جوازات السفر

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، اليوم الجمعة، من تبعات قرار ميليشيا الحوثي الانقلابية بحظر سفر المواطنين في مناطق سيطرتها ومصادرة جوازات السفر الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات منذ العام 2015.





وأوضح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن قيام الميليشيا الموالية لإيران بإصدار تعليماتها إلى نقاطها الأمنية بمصادرة جوازات السفر الصادرة عن مكاتب فروع الجوازات في المحافظات المحررة، جاء بعد الجهود التي بذلتها الحكومة الشرعية لتوفير الجوازات وتسهيل حصول المواطنين من كافة المحافظات عليها وسفرهم لغرض الدراسة والعلاج والعمل.





وحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء الخطير الذي يؤكد مضيها في تصعيد الأزمة وتثبيت الانقلاب، وخلق عراقيل وتعقيدات إضافية أمام المواطنين في مناطق سيطرتها وإبقائهم رهائن لسطوتها الأمنية وممارساتها القمعية، وإحباط كل الجهود التي تبذلها الحكومة لتخفيف المعاناة عن اليمنيين.





وأشار الأرياني إلى أن أداء المبعوث الدولي وصمته عن جرائم ميليشيا الحوثي ساهم في تصاعد وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وأضاف أن "الشعب اليمني ينتظر من المبعوث الأممي تحركاً فاعلاً لوقف هذه الخطوة الخطيرة والتي تتعارض مع متطلبات السلام والجهود التي تبذل لرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل أبناء شعبنا اليمني".