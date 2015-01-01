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تأجيل مفاوضات مقررة بين المعارضة السودانية والمجلس العسكري

الجمعة 19/يوليه/2019 - 05:51 م
تأجيل مفاوضات مقررة بين المعارضة السودانية والمجلس العسكري
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وكالات
 
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أكد ثلاثة قادة في حركة الاحتجاج السودانية تأجيل جولة المفاوضات المقررة، اليوم الجمعة، مع المجلس العسكري الحاكم، لإجراء "مشاورات داخلية" من أجل التوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق، بدون أنّ يحددوا موعداً جديداً لإجرائها.

ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح الأربعاء بالأحرف الأولى اتفاقاً لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك، يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

وكان من المقرر عقد جلسة مفاوضات اليوم لمناقشة "الإعلان الدستوري" المكمل للاتفاق، والذي يحتوي مسائل حاسمة وخلافية بين الطرفين، ومن بينها منح حصانة مطلقة للجنرالات وتشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية.

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