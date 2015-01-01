صادرات عمان ترتفع 12% خلال نصف عام

زادت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 12.66% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2018.





وأظهرت معطيات إحصائية، ارتفاع صادرات الغرفة إلى 2.235 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 1.984 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2018.





واستحوذت 5 دول عربية وأجنبية على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 1.1321مليار دينار، وهي :الهند والسعودية والولايات المتحدة والعراق وفلسطين.





وتوزعت صادرات الغرفة على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 616 مليون دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 489 مليون دينار والعلاجية واللوازم الطبية 283 مليون دينار.





وبلغت صادرات قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات ما قيمته 228 مليون دينار، والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 224 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ما قيمته 183 مليون دينار، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 105 ملايين دينار.





وذهبت باقي صادرات الغرفة إلى قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 73 مليون دينار، والإنشائية 26 مليون دينار، والخشبية والأثاث بقيمة 8 ملايين دينار.