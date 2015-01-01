تكليف رؤساء المراكز بأسيوط بمتابعة الأعمال الإنشائية للمدارس الجديدة بالتنسيق مع الابنية التعليمية

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أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط أن قطاع التعليم يشهد طفرة تنموية كبيرة من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بالمراكز والقرى لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلاب سنويًا لافتًا أن المحافظة لا تألو جهدًا في العمل على تخصيص أراضي لإنشاء مدارس جديدة بالإضافة إلى توسعة وتعلية المدارس القديمة بإنشاء مباني جديدة بها لتخفيض كثافة أعداد الطلاب بالفصول وتحسين مناخ التعليم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستراتيجة التنمية المستدامة مصر 2030.



كان المحافظ قد كلف كافة رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الدائم والمستمر مع هيئة الأبنية التعليمية لاستكمال ونهو كافة الاجراءات المطلوبة والواجب اتخاذها في مجالات إنشاء وتجهيز المدارس بمختلف مراحلها التعليمية طبقًا للخطة الموضوعة والمواعيد الزمنية المحددة ومتابعة المدارس الجاري إنشاؤها بنطاق مراكزهم.



وفي هذا الإطار قامت لجنة مشكلة من رئيس مركز ومدينه أسيوط بحضور المستشار العسكري للمحافظة ونائب رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية بريفا ومسئول الإدارة الزراعية ومدير الإدارة التنفيذية بالأبنية التعليمية ومدير أملاك الدولة بالمركز لمعاينة موقع لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية الزاوية.



وفي مركز ومدينة منفلوط قام رئيس المركز بجولة لمتابعة سير الأعمال لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية بني رافع.



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بمتابعة مشروع إنشاء مدرسة إبتدائية بإسم "التحرير الإبتدائية المشتركة" بالغنايم بحرى بعد طرحها من قبل هيئة الأبنية التعليمية وبدء أعمال الحفر بقطعة الأرض المخصصة لذلك لخفض كثافات الطلاب في الفصول.



كما تابع رئيس مركز ومدينة أبنوب أعمال الانشاءات الخاصة لمدرستين ابتدائي واعدادي بقوة 36 فصل بمنطقة المسح بحرى مدينة أبنوب لخدمة أهالي أبنوب من القرى والعزب المحيطة بالمنطقة للحد من الكثافة الطلابية في بعض المناطق وبعد المسافة على الطلاب وعن التوزيع الجغرافي لهذه المدارس الجديدة.

