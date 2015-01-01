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ارتفاع واردات ألمانيا من الغاز إلى 17% خلال 5 أشهر

الجمعة 19/يوليه/2019 - 05:40 م
ارتفاع واردات ألمانيا من الغاز إلى 17% خلال 5 أشهر
الغاز
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رويترز
 
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي زادت 17.3 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى من 2019 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وأن فاتورة وارداتها ارتفعت 16.3 في المئة.

ووفقا لأرقام من مكتب التجارة الخارجية الألماني بلغ حجم واردات الغاز حتى نهاية مايو 63.5 مليار متر مكعب.

ودفع المستوردون الألمان 11.4 مليار يورو (12.8 مليار دولار) لشراء الغاز أثناء تلك الفترة مقارنة مع 9.8 مليار يورو قبل عام.

وتستورد ألمانيا الغاز بشكل رئيسي من روسيا والنرويج وهولندا وبريطانيا والدنمرك عبر خطوط أنابيب.
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