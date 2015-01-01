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مقتل 300 فى نزاع كشمير فى النصف الأول من 2019

الجمعة 19/يوليه/2019 - 05:48 م
مقتل 300 فى نزاع كشمير فى النصف الأول من 2019
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خاطر عبادة
 
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توفي أكثر من 300 شخص في منطقة كشمير التي تطالب بها الهند وباكستان في النصف الأول من العام، وفقاً لبيانات لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، وهي إحدى أكثر الفترات دموية في تاريخ الإقليم المتنازع عليه مؤخرًا، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم.

وخاضت الهند وباكستان حربين على كشمير واقتربت من الثلث في فبراير ، بعد هجوم انتحاري شنته جماعة متشددة مقرها باكستان أسفر عن مقتل 40 من رجال الشرطة على الأقل، ورد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمنح قوات الأمن "حرية التصرف" للرد.

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