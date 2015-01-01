تشكيل الأهلي لمواجهة البلاستيك.. أزارو يقود الهجوم

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الأحمر لمواجهة البلاستيك، في المباراة الودية التي ستقام في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب مختار التتش.









وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:









حراسة المرمي: محمد الشناوي.





خط الدفاعي: أحمد فتحي - محمد نجيب - رامي ربيعه - علي معلول .





خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - حسين الشحات - رمضان صبحي - وليد سليمان.





خط الهجوم: وليد أزارو.









يذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهه نادي المقاولون العرب ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



