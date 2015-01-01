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"جبهة تحرير فلسطين" يراهنون على تعزيز العلاقات مع روسيا

الجمعة 19/يوليه/2019 - 05:44 م
جبهة تحرير فلسطين يراهنون على تعزيز العلاقات مع روسيا
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خاطر عبادة
 
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قال  أحمد فؤاد، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، إن قادة الحركات الفلسطينية المختلفة يحتاجون إلى تعزيز العلاقات مع روسيا والتوصل إلى اتفاقات في مجالات مختلفة في سياق الجهود الأمريكية لفرض ما يسمى "اتفاقية القرن". لتحرير فلسطين.

وأكد فؤاد لوكالة سبوتنيك الروسية، أن روسيا والصين ودول أخرى من مجموعة البريكس- التي تتألف أيضًا من البرازيل والهند وجنوب إفريقيا- تحافظ على مقاربة مستقرة للمشكلة الفلسطينية.

وقال فؤاد: "على القادة الفلسطينيين بالتالي تعزيز العلاقات مع روسيا والتوقيع على اتفاقيات متبادلة المنفعة في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية"، مضيفًا أن موسكو لها وزن دولي كبير "ولا يمكن لأحد أن يهزمها".
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