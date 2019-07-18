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في حضور زوجته إليسا تقبل مصمم الأزياء اللبناني ايلي صعب (فيديو)

الجمعة 19/يوليه/2019 - 05:40 م
في حضور زوجته إليسا تقبل مصمم الأزياء اللبناني ايلي صعب (فيديو)
إليسا
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة إليسا جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، جمهورها بمقطع فيديو لها وهي تقوم بالرقص في حفل زفاف مصمم الأزياء اللبناني ايلي صعب.

وظهرت اليسا فى مقطع الفيديو وهى تقبل ايلى صعب امام زوجته وسط اجواء من الفرحة والغناء والرقص. 

وتألقت إليسا في الليلة الأولى من زفاف نجل إيلي صعب، بفستان أسود أنيق قصير، مطرز بالأحجار الكريمة الملونة، وهو من تصميم إيلي صعب.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ولقطات من زفاف نجل إيلي صعب، والتقطت إليسا صورا تذكارية مع إيلي صعب وزوجته كلودين.

ومن المقرر أن تقام اليوم الليلة الثالثة من حفل الزفاف نجل إيلي صعب في منزلهم.

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