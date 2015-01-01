مقتل 4 أشخاص فى احتجاجات عنيفة بأثيوبيا

توفى أربعة محتجين متأثرين بجراحهم جراء أعيرة نارية أصيبوا بها في اشتباكات بين قوات الأمن الإثيوبية ونشطاء يسعون لإقامة منطقة حكم ذاتي جديدة لجماعة سيدما العرقية التابعة لهم في مدينة حواسا الجنوبية، حسبما ذكرت سلطات المستشفى اليوم الجمعة.





وتم تجنب تهديد العنف على نطاق واسع في حواسا إلى حد كبير بعد أن وافق حزب معارضة من حزب سيداما يوم الخميس على تأجيل إعلان منطقته وقبول عرض حكومي بإجراء استفتاء في غضون خمسة أشهر.





وقال سكان لوكالة رويترز، إن معظم المتاجر والمصانع بما في ذلك المجمع الصناعي بالمدينة ظلت مغلقة احتجاجا على أن بعض النشطاء ما زالوا في الشوارع رغم أن الوضع كان أكثر هدوءا يوم الجمعة.





وقال مستشفى الإحالة في حواس إنه أدخل 18 مدنياً مصاباً منذ يوم الأربعاء، توفي أربعة منهم فيما بعد متأثرين بجراحهم، وأُصيب أحدهم برصاصة في الرأس، وفقاً لمديرها العام زيناو سيرنيسو.





وأضاف أن بعض المصابين أصيبوا بكسر في العظام بعد إصابتهم بهراوات قوات الأمن بينما أصيب آخرون.