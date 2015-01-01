الحكومة اليابانية تعتزم إنشاء شبكة دولية لمدفوعات العملات المشفرة

قال مصدر مطلع إن الحكومة اليابانية تتصدر جهودا عالمية لإنشاء شبكة دولية لمدفوعات العملات المشفرة، على غرار شبكة سويفت التي تستخدمها البنوك، في مسعى لمكافحة غسل الأموال.





ووفقا لـ"رويترز"، أضاف المصدر أن طوكيو تسعى إلى وضع الشبكة الجديدة قيد العمل في السنوات القليلة المقبلة.





وأفاد أن فريقا يرتبط بمجموعة العمل المالي الدولية سيراقب عملية تطوير الشبكة الجديدة التي تتعاون فيها اليابان مع دول أخرى.





ومن غير الواضح كيف ستعمل شبكة العملات المشفرة. و"سويفت" نظام تراسل دولي للمدفوعات المالية تستخدمه البنوك لتحويل الأموال في أنحاء العالم. وكانت مجموعة العمل المالي قد وافقت في يونيو على خطة لإنشاء الشبكة الجديدة التي اقترحتها وزارة المالية ووكالة الخدمات المالية في اليابان، وفقا لما قاله المصدر.

ورفضت كل من وكالة الخدمات المالية والوزارة التعليق على الأمر.



