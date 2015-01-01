"الخميس": حالة الاحتقان بقطر بدأت تتزايد

قال الإعلامي السعودي منصور الخميس، اليوم الجمعة، إن "انتشار مقاطع تؤيد المملكة على خريطة قطر في برنامج سناب شات يؤكد أن الشعب القطري وجد فرصته في التعبير عن تفهمه لقطع العلاقات مع تنظيم الحمدين الإرهابي".





وأضاف في تغريدات عبر "تويتر": "بعد أن وصل دعمه للإرهاب للنازيين في إيطاليا ومتمردو ليبيا إضافة إلى كل الجماعات الخارجة عن القانون".





وأوضح: "اعتقد أن حالة الاحتقان الداخلي في قطر بدأت تتزايد وتصل إلى مراحل غير مسبوقة وربما نشاهد أكثر من هذه المقاطع على سناب شات فهذا النوع من التعبير يؤدي إلى التحشيد الذي قد يسبق أمور أخرى ننتظر ونرى".



