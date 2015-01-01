15 برنامجا جديدا لطلاب الثانوية العامة بـ14 كلية بجامعة بني سويف

Advertisements

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الجمعة، عن توافر 15 برنامجًا جديدًا بثلاث عشرة كلية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تطبيق الخطة الإستراتيجية للجامعة فيما يتعلق بإنشاء شعب وبرامج جديدة فريدة ومتميزة سنويًا لإعلاء شأن الجامعة، وتقديم خريج على مستوى عال يواكب التغيرات المتلاحقة في نوع وطبيعة سوق العمل سواء المحلي أو الدولي.



وأوضح رئيس الجامعة، بفي بيان له، أن الشعب والبرامج الجديدة والمتميزة بالجامعة موزعة طبقًا لأربع قطاعات رئيسية، العلوم الإنسانية، والطبية، والأساسية، والهندسية، والبرامج هي برنامج كلية التجارة "بالإنجليزية" الحقوق "بالإنجليزية" الإعلام "باللغة الإنجليزية" الآداب "الترجمة المميز" السياحة والفنادق "باللغة الإنجليزية" السياسة والاقتصاد "باللغة الإنجليزية" التربية للطفولة المبكرة "معلمة رياض الأطفال" الصيدلة الإكلينيكية، العلوم الطبية التطبيقية، التمريض "تأهيل خريجي المعاهد الصحية، الدبلوم التخصصي التقني" كلية الحاسبات والمعلومات "برنامج المعلوماتية الطبية" الهندسة "الهندسة الإنشائية" التعليم الصناعي "تأهيل المعلمين" علوم الفضاء والملاح.

