رئيسة جامعة كندا مصر: الدراسة بنظام الساعات المعتمدة.. والمصروفات بالدولار الكندي

أعلنت ديبي ماكليلن، رئيسة جامعة كندا مصر، عن أن الدراسة بالجامعة بنظام الساعات المعتمدة، كما أن المصروفات الدراسية بالدولار الكندي ولكن يمكن دفع مايوازيها -حسب سعر الصرف- بالجنيه المصري، بالإضافة إلى أن التخصص الدراسي يحتاج 4 سنوات دراسية.





وأشارت ديبي، في تصريحات صحفية لها أن تخصص الهندسة والتصميم يتطلب عدد ساعات معتمدة يصل إلى 141 ساعة من أجل الحصول على درجة البكالوريوس وتصل مصروفات السنة الدراسية إلى نحو 16 ألف دولار كندي، مشيرة إلى أن كلية العلوم والابتكار تحتاج إلى 120 ساعة معتمدة للحصول على درجة البكالوريوس فيها، وتصل مصروفاتها الدراسية خلال سنة دراسية نحو 13.950 دولار كندي، فيما تحتاج كلية الريادة وإدارة الأعمال إلى 120 ساعة معتمدة للحصول على درجة البكالوريوس فيها، وتأتي المصروفات الدراسية خلال سنة دراسية للكلية نحو 13.950 دولار كندي.





وأكدت ماكليلن أن الجامعات الكندية في مصر تعد أول نموذج تعليمي من نوعه في مصر، حيث يقدم شهادات البكالوريوس والدراسات العليا الكندية من أجل خلق جيل جديد من القادة والمبتكرين، لافتة إلى أن نظام الجامعات الكندية في مصر مكرس لتقديم المناهج الدراسية الكندية عالية الجودة والمبتكرة والمعتمدة والتي يقوم بتدريسها أعضاء هيئة تدريس كنديين من أصحاب الخبرة.





وتابعت قائلة، إن الجامعات الكندية في مصر تلتزم بتعزيز الإبداع والفرص من خلال تجربة بحثية قيمة وأبحاث تتيح للخريجين أن يكونوا قادة مجتمع في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الجامعة الكندية تعد أول جامعة مصرية يتم إنشاؤها تحاكي النموذج الكندي في التعليم الجامعي من حيث الكليات والبرامج المقدمة للطلاب وكذلك استخدام أحدث طرق التدريس في العالم.





وتستضيف الجامعات الكندية في مصر مجموعة من فروع جامعات كندية بموقعها الفعلي في العاصمة الإدارية بالقاهرة الجديدة، على بعد 30 دقيقة من القاهرة الجديدة، وتستضيف الجامعات الكندية في مصر جامعة جزيرة الأمير إدوارد للدراسات الجامعية والدراسات العليا، وسوف تبدأ فروع الجامعات الأخرى في القريب.



