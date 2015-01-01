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القوات الجنوبية اليمنية تكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة في جبهة الفاخر

الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:32 م
القوات الجنوبية اليمنية تكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة في جبهة الفاخر
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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تمكنت القوات الجنوبية اليمنية اليوم الجمعة، من صد هجوم حوثي على مواقعها في جبهة الفاخر، مكبدة مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح. 

وكشف مصدر ميداني، أن مجاميع حوثية حاولت استعادت السيطرة على عدد من المناطق في جبهة الفاخر إلا أنها فشلت بعد أن وقع العديد من عناصرها بين قتيل وجريح وأسر عنصرين من العناصر الحوثية المهاجمة، ولاتزال جثث بعض القتلى في أسفل الجهة الغربية للتبة. 

وتحاول المليشيات الحوثية باستماتة منذ أيام من استعادة تبة السِد والتباب الأخرى حولها شمال باب غلق، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة ليقظة القوات الجنوبية واحكام سيطرتها على هذه المناطق.

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