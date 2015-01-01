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ماذا قالت حلا شيحة عن عودتها للسينما؟

الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:30 م
ماذا قالت حلا شيحة عن عودتها للسينما؟
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها على حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: "الصورة فكرتني بياسمين في السلم والثعبان من أحب الأفلام ليا اللي ساب علامة في السينما قوية ومختلفة وجديدة وقتها".

وأضافت "ولحد دلوقتي مفيش زي الفيلم ده أنا سعيدة اني كنت من ابطال الفيلم وبطله الحقيقي طبعا طارق العريان ومحمد حفظي وسامح سليم نفسي أرجع أقدم في السينما حاجة جميلة زي السلم والثعبان".

جدير بالذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت مؤخرا فى مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

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