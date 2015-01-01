جامعة الأزهر تعلن عن قبول الدفعة الأولى بنظام التعليم الطبي الموازي الخاص

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة عن قبول الدفعة الأولى بنظام التعليم الطبي الموازي (الخاص) في العام الدراسي 2019/2020 وذلك لحملة شهادة إتمام الثانوية الأزهرية من الطلبة المصريين أو ما يعادلها من شهادات من طلبة الدول العربية والإسلامية والجاليات الاسلامية.





وأوضح بيان للجامعة أن الموافقة على هذا القرار تمت في المجلس الأعلى للأزهر في إطار الحرص على تطوير الكليات العملية وانعكاساً لما امتازت به كلية طب الأزهر بنين من تطور تعليمي كونها إحدى الكليات الحاصلة على شهادة الجودة وبها أعضاء هيئة التدريس ذوي خبرة عالية في التعليم ويشهد لهم دوليا ومحليا.





واضاف: الكلية تتبعها المستشفيات الجامعية ذات المستوى العالي وبها معامل ومتاحف متطورة وقاعات تدريس متميزة وأنشطة رياضية واجتماعية وفنية (محليا ودوليا) ومدرجات عديدة ومتطورة فضلا عن تميزها بعقد والمشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية وورش العمل الكلية بها قسم للتعليم الطبي وتطويره ويتبعها عدة مراكز طبية متخصصة متميزة وحدة الجودة.



