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صحفي: شرفاء قطر كسروا حصار الحمدين في الدوحة

الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:30 م
صحفي: شرفاء قطر كسروا حصار الحمدين في الدوحة
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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أكد الكاتب الصحفي الموريتاني بادو ولد محمد فال، اليوم الجمعة، أن شرفاء قطر، كسروا حصار نظام الحمدين في قطر.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "بلغني أن شرفاء قطر كسروا حصار نظام الحمدين وأقبلوا على حج بيت الله الحرام.. بعد أن سهلت لهم سعودية الخير إجراءات الحج...حفظ الله السعودية أرضا وحكاما وشعبا".

وأضاف في تغريدة أخرى: "حجاج قطر بدأوا بالتوافد على بيت الله الحرام ضاربين عرض الحائط بسياسات شلة عزمي الصهيوني..سياسة السعودية أن لا تسييس لشعائر الله.. حفظ الله السعودية أرضا وحكاما وشعبا".

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