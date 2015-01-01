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رسميا.. إف سي مصر يحصل على خدمات لاعب بيراميدز

الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:29 م
رسميا.. إف سي مصر يحصل على خدمات لاعب بيراميدز
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محمد الصو
 
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نجح مسؤولي نادي إف سي مصر، في الحصول على خدمات عبدالرحمن جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.


ووقع عبدالرحمن جمال على عقود انتقاله لإف سي مصر، في حضور وكيليه عبدالرحمن إسماعيل وإسلام الشحات، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.


ويبحث نادي مصر في تدعيم صفوفه بصفقات مميزة، بعد صعوده لأول مرة في تاريخه للدوري العام، بعد تصدره مجموعته بالقسم الثاني برصيد 52 نقطة.

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