رسميا.. إف سي مصر يحصل على خدمات لاعب بيراميدز

نجح مسؤولي نادي إف سي مصر، في الحصول على خدمات عبدالرحمن جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووقع عبدالرحمن جمال على عقود انتقاله لإف سي مصر، في حضور وكيليه عبدالرحمن إسماعيل وإسلام الشحات، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.



