سياسي سعودي يُعلنها صريحة: النظام الإيراني في مأزق





قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، اليوم، إنه "بعد أن كانت إيران تتوعد بالرد بحزم على أي تهديد أمريكي، نجدها تتعامل مع تصريحات الرئيس الأمريكي بالكشف عن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز ، بإستغباء عبر تصريحات وزير الخارجية الإيراني الذي قال إنه لا علم له بفقدان طائرة مسيرة إيرانية".





وأضاف في تغريدات عبر "تويتر": "إسقاط الولايات المتحدة للطائرة المسيرة الإيرانية في مضيق هرمز بالطبع إختباراً للتصريحات الإيرانية التي كانت تتوعد وتهدد لكن ردة الفعل الإيرانية التي حاولت النفي عبر وزير خارجيتها الذي قال إنه لا علم له بفقدان طائرة مسيرة إيرانية يعكس حالة الإرتباك الإيراني تجاه هذه الخطوة".





وأوضح: "إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية في مضيق هرمز بالطبع سوف تضع النظام الإيراني في مأزق أمام الداخل الإيراني لغة التهديدات والوعيد الإيرانية التي كانت موجهة للإستهلاك الداخلي أسقطتها أمريكا مع إسقاط الطائرة المسيرة سرعة النفي الإيرانية تؤكد المأزق الذي يعيشه النظام".





وتابع: "بلا شك أن إيران التي تعيش صراعاً داخلياً ظهر ذلك بوضوح تجاه تعاملها مع الضغوط التي تعيشها وأصبح الموقف الإيراني يتأرجح بين التناقضات ما بين لغة التهديد ولغة للتهدئة، يأتي إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية في مضيق هرمز ليعمل على تعميق الصراع في الداخل الإيراني".





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سفينة حربية أمريكية كانت تبحر في مضيق هرمز أمس الخميس أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار بعدما اقتربت منها لمسافة خطرة.



